ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες σε περιστατικό με πυρά στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυρά στον κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης της Βιρτζίνια, την Κυριακή το βράδυ, με τον ύποπτο να έχει ταυτοποιηθεί ως φοιτητής και να διαφεύγει της σύλληψης, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Τζιμ Ράιαν.

Three people were killed and two others were injured in a shooting at the University of Virginia.



The manhunt for suspect, Christopher Darnell Jones Jr., is still on and he is believed to be armed and dangerous, shelter in place is still in place. #UVA pic.twitter.com/7TrUZDSbaM