ΗΠΑ: Χαμός στα social media με την εικόνα του κουρασμένου Τραμπ μετά την ομιλία στην Τάλσα

Κουρασμένος και καταβεβλημένος δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο έπειτα από την ομιλία του στη μισοάδεια -από κόσμο- αρένα της Τάλσα στην Οκλαχόμα.

Ο Τραμπ επέστρεψε με το προεδρικό ελικόπτερο στον Λευκό Οίκο έπειτα από την πρώτη εδώ και μήνες προεκλογική του εκστρατεία και, όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι ένας απογοητευμένος... ηγέτης.

Αποβιβάστηκε από το ελικόπτερο με ξεκούμπωτο τον γιακά στο πουκάμισό του, τη γραβάτα λυμένη και κρατώντας στο χέρι το χαρακτηριστικό καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again» («Να Κάνουμε Ξανά Μεγάλη την Αμερική»). Το βλέμμα του ήταν «καρφωμένο» στο έδαφος.

Η απογοήτευση είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και οι επικριτές του δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλώντας για το «περπάτημα της ντροπής» («walk of shame») ενός προέδρου που έχει διχάσει τη χώρα.

«Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδατε έναν άνθρωπο να περπατά με το καπέλο στο χέρι;» διερωτήθηκαν χρήστες του Twitter.

This picture of #Trump at Andrews after the #Tulsa disaster is unlike any we’ve ever seen. Ever the dime-store dramaturg, he’s undone his tie and put on the look of a defeated man. He thinks he’s crafting a new script as a Comeback Kid. He doesn’t realize that he really HAS lost. pic.twitter.com/GO4y3D7QIZ