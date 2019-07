ΥΠΕΞ Βρετανίας: Το Ιράν επιλέγει επικίνδυνο μονοπάτι μετά την κατάσχεση του τάνκερ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί που το Ιράν παίρνει ένα «επικίνδυνο μονοπάτι» μετά την κατάσχεση ενός υπό βρετανική σημαία τάνκερ.

«Η χθεσινή ενέργεια στον Κόλπο δείχνει ανησυχητικές ενδείξεις ότι το Ιράν μπορεί να επιλέγει ένα επικίνδυνο μονοπάτι παράνομης και αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς μετά τη ΝΟΜΙΜΗ κατάσχεση πετρελαίου από το Γιβραλτάρ με προορισμό τη Συρία», ανέφερε ο Χαντ στο Twitter.

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria.

«Όπως είπα χθες, η αντίδρασή μας θα εξεταστεί αλλά θα είναι ισχυρή. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος Grace1, αλλά θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυτιλίας μας».

2/2 As I said yesterday our reaction will be considered but robust. We have been trying to find a way to resolve Grace1 issue but WILL ensure the safety of our shipping.