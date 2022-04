«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την αναζωπύρωση της βίας στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ», αναφέρει το υπουργειο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Ζητάμε αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση. Η διατήρηση του status quo των ιερών τόπων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους», προσθέτει.

Greece expresses deep concern about the resurgence of violence in the old city of #Jerusalem.

We call for de-escalation and restraint.

The preservation of the status quo of the Holy Sites is a top priority and has to be respected by all. pic.twitter.com/qZtGaQNfQ3