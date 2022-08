Ιράκ: Διαδηλωτές αποχωρούν από τους δρόμους της Βαγδάτης μετά την έκκληση του αλ Σαντρ

Οι αρχές ήραν την απαγόρευση κυκλοφορίας και ο κόσμος άρχισε να κατεβαίνει και πάλι στους δρόμους την Τρίτη στη Βαγδάτη, λίγο αφότου ο ισχυρός σιίτης ιερωμένος Μοκτάντα αλ Σαντρ διέταξε τους υποστηρικτές του να αποσυρθούν από τα σημεία διαμαρτυρίας έπειτα από φονική βία σχεδόν 24 ωρών.

Οι υποστηρικτές του Σαντρ άρχισαν να αποχωρούν μαζικά, με ορισμένους να μεταφέρουν τα όπλα τους ή τσάντες έπειτα από μια οργισμένη ομιλία του αλ Σαντρ.

