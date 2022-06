Ισημερινός: Νεκρός διαδηλωτής σε επεισόδια μπροστά στο κοινοβούλιο

Η αστυνομία διέλυσε χθες Πέμπτη διαδηλωτές που αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο στο Κίτο, την εντέκατη ημέρα κινητοποιήσεων των αυτοχθόνων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση του κόστους ζωής, που συνεχίζονται στον Ισημερινό χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι οδεύουν στο τέλος τους.

Στα επεισόδια υπήρξε θάνατος 39χρονου διαδηλωτή από σφαίρα, σύμφωνα με τη Συμμαχία Οργανώσεων Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυξάνοντας στους τέσσερις νεκρούς τον απολογισμό των θυμάτων από την έναρξη της κρίσης.

Νωρίτερα χθες, βγάζοντας κραυγές χαράς, χιλιάδες ιθαγενείς μπήκαν στο Σπίτι του Πολιτισμού (Casa de la Cultura Ecuatoriana, CCE), που είχε επιταχθεί για ημέρες από τις δυνάμεις ασφαλείας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

A peaceful march toward Ecuador's National Assembly ends with police repression on day 11 of mass protests against the government. pic.twitter.com/t2RLO70XNQ