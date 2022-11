Ισημερινός: Τουλάχιστον δέκα νεκροί σε βίαια επεισόδια σε φυλακή

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις μεταξύ κρατούμενων που ξέσπασαν μέσα σε φυλακή στο Κίτο, την πρωτεύουσα του Ισημερινού, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Πλέον «υπάρχουν δέκα επιβεβαιωμένοι θάνατοι» στη φυλακή Πιτσίντσα 1, ανέφερε η υπηρεσία φυλακών (SNAI).

Τα θύματα, που δεν έφεραν τραύματα από πυροβόλα όπλα ή μαχαίρια, «προφανώς στραγγαλίστηκαν» δήλωσε στον Τύπο ο στρατηγός της αστυνομίας Βίκτορ Ερέρα.

Ο στρατηγός, που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια στο Κίτο, διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν θέσει την κατάσταση στη φυλακή υπό έλεγχο.

Το γραφείο του εισαγγελέα θα αρχίσει να διενεργεί «έρευνα», ανέφερε νωρίτερα ο θεσμός μέσω Twitter.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ελικόπτερο να πετάει πάνω από τη φυλακή, σε βόρειο τομέα της πρωτεύουσας.

