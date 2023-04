Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από την επίθεση στο Τελ Αβίβ

Ένας τουρίστας σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, χθες Παρασκευή, στο Τελ Αβίβ σε «τρομοκρατική επίθεση» (σ.σ. όπως χαρακτηρίζεται από την αστυνομία) με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου «εξουδετερώθηκε» από αστυνομικούς, όταν προσπάθησε να τραβήξει όπλο, ανέφερε εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για ισραηλινό άραβα από την πόλη Καφρ Κασέμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The whole world needs to see this video, how a despicable terrorist preys, murders and injures people from abroad whose only sin is to enjoy walking on the promenade in Tel Aviv on Friday evening. pic.twitter.com/UyYy3qfntN