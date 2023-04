Νέες συγκρούσεις στο τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ

Επεισόδια ξέσπασαν απόψε, για δεύτερη συνεχή νύχτα, μεταξύ Ισραηλινών αστυνομικών και παλαιστινίων προσκυνητών στο τέμενος Αλ Άκσα στην ανατολική Ιερουσαλήμ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, Ισραηλινοί αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο του τεμένους και επιχείρησαν να απομακρύνουν βίαια προσκυνητές, κάνοντας χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης και σφαιρών από καουτσούκ.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι έριξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

#Breaking

#TerroristIsraeli forces are raiding Al-Aqsa Mosque and are forcefully expelling Palestinian worshippers from the Muslim holy site and attacking savagely the prayers there.

#AlAqsaUnderAttack #IsraeliCrimes #stopIsraeliTerrorism #JerusalemIsTheCapitalOfPalestine pic.twitter.com/UaJdGWg6bM