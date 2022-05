Ισραήλ: Συνελήφθη νεκροπομπός στην κηδεία της δημοσιογράφου Σίριν Άμπου Άκλεχ

Ένας εκ των Παλαιστίνιων νεκροπομπών, που είχε ξυλοκοπηθεί από αστυνομικούς στην κηδεία της δολοφονημένης δημοσιογράφου Σίριν Άμπου Άκλεχ, συνελήφθη από την ισραηλινή αστυνομία, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Άμρο Άμπου Χντάιρ, υποστηρίζοντας ότι δεν συνδέεται με τα επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, στην κηδεία της δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους συνελήφθη ο Χντάιρ.

Τα πλάνα με τους Ισραηλινούς αστυνομικούς να ξυλοκοπούν με γκλομπ τους νεκροπομπούς, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να τους πέσει σχεδόν το φέρετρο, προκάλεσαν κατακραυγή απ’ όλον τον κόσμο.

Ο δικηγόρος του Άμπου Χντάιρ, ο Χαλντούν Νιτζμ, είπε ότι ο πελάτης του συνελήφθη την Δευτέρα αλλά δεν γνώριζε με ποια κατηγορία. Η σύλληψη έγινε με βάση πληροφορίες από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ. Αργότερα ο Άμπου Χάιντρ του είπε ότι τον ανέκριναν σχετικά με την κηδεία.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε, ότι οποιαδήποτε σύνδεση του θέματος με την κηδεία θα ισοδυναμούσε με «φτηνή συνωμοσιολογία». Η κράτηση του Άμπου Χάιντρ παρατάθηκε μέχρι την Κυριακή.

Ένας δεύτερος νεκροπομπός, που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του, είπε στο πρακτορείο Reuters, ότι ανακρίθηκε από την αστυνομία αλλά δεν συνελήφθη.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ομέρ Μπάρλεφ, είπε ότι ο επίτροπος της αστυνομίας συγκάλεσε μια επιτροπή που θα ερευνήσει σε βάθος όσα συνέβησαν στην κηδεία.

Το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι ερευνούν ξεχωριστά τη δολοφονία της Άμπου Άκλεχ. Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν τις ισραηλινές δυνάμεις, ότι την σκότωσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που εκτελούσαν στη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ αρνείται, ότι η δημοσιογράφος ήταν στόχος αλλά λέει, ότι ενδέχεται να πυροβολήθηκε κατά λάθος από κάποιον στρατιώτη ή από κάποιον ένοπλο Παλαιστίνιο κατά την ανταλλαγή πυρών κοντά στην πόλη Τζενίν.

