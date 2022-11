Πρωτοφανής χιονιάς σαρώνει τη Νέα Υόρκη

Στα λευκά έχει «ντυθεί» η Νέα Υόρκη τις τελευταίες ώρες, καθώς έχει έρθει αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες χιονοθύελλες στην ιστορία της. Σε ορισμένες περιοχές το ύψος του χιονιού έχει ξεπεράσει τα δύο μέτρα, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το πυκνό χιόνι έχει «πνίξει» περιοχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η μεγαλούπολη έχει παραλύσει. Δεκάδες πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπάφαλο έχουν ακυρωθεί. Οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για έξι πολιτείες, στις οποίες κατοικούν περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Πρόκειται για τις πολιτείες Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Ιντιάνα, Οχάιο, Πενσυλβάνια και Νέα Υόρκη.

Residents in Hamburg, New York, dig out after an early winter ‘lake effect’ storm dumped more than 6 feet of snow in the western part of the state https://t.co/NzU98O795V pic.twitter.com/H53otizMvz — Reuters (@Reuters) November 19, 2022

Τμήματα της Νέας Υόρκης κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τμήματα της δυτικής Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων κατά μήκος των ανατολικών άκρων της λίμνης Έρι και της λίμνης Οντάριο.

«Αυτή η ζώνη πυκνού χιονιού παράγει εξαιρετικά βαρύ χιόνι με ρυθμό 2 έως 3 ίντσες την ώρα», ανέφερε η NWS (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία). «Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν πρέπει να ταξιδέψετε… Οι γρήγορες αλλαγές στην ορατότητα και οι δυνητικά γλαφυροί δρόμοι μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα».

Σύμφωνα με το CBSnews, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αξιωματούχος είπε ότι δύο κάτοικοι πέθαναν μετά από καρδιακά προβλήματα, ενώ προσπαθούσαν να απομακρύνουν το χιόνι και προειδοποίησε ότι το χιόνι είναι βαρύ και μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Μπάφαλο: Η μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού που έχει πέσει ποτέ μέσα σε ένα 24ωρο

Λίγο μετά τις 23:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα), η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Μπάφαλο εξέδωσε ειδικό δελτίο καιρού, προειδοποιώντας ότι μια «ζώνη» βαριάς χιονόπτωσης, που συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως και 30 μιλίων/ώρα, δημιουργεί «ξέσπασμα χιονιού» στα δυτικά της πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η ζώνη κινούνταν νότια των μητροπολιτικών περιοχών του Μπάφαλο και του Ρότσεστερ, ανέφερε η NWS.

Ενώ η περιοχή του Μπάφαλο έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει έντονες χιονοπτώσεις, αυτή η καταιγίδα φέρνει «πολύ περισσότερο χιόνι από ό,τι συνήθως έχουμε», δήλωσε το Σάββατο ο δήμαρχος Μπάιρον Μπράουν στο CNN.

Η κομητεία Έρι, στην οποία ανήκει το Μπάφαλο, βίωσε τη μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού, που έχει πέσει ποτέ μέσα σε ένα 24ωρο, το Σάββατο, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Orchard Park, home of the @BuffaloBills, has seen 66 inches of snow in the last 24 hours!



This is the highest 24-hour snow total ever recorded in New York state.



📸: @BuffaloBills pic.twitter.com/0TA75yr8M9 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 19, 2022

Almost 6 feet of snow in Buffalo, New York. 🎿 pic.twitter.com/qIFPqLmvH2 — Virgo’s Most Handsome (@gntlmnking) November 19, 2022

Ρεκόρ χιονόπτωσης στο αεροδρόμιο

Στο αεροδρόμιο της Νέα Υόρκης σημειώθηκε ρεκόρ χιονόπτωσης το Σάββατο. Συγκεκριμένα, το χιόνι στην περιοχή έφτασε τις 17,2 ίντσες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των 7,6 ιντσών που είχε σημειωθεί το 2014, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι Αρχές δεν έχουν σταματήσει στιγμή να ρυμουλκούν οχήματα που έχουν κολλήσει στην άκρη του δρόμου ή έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα, λόγω της χιονοθύελλας, ενώ δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Τεράστια η κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του χιονιά

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης επαίνεσε την πολιτεία για την ετοιμότητά της το απόγευμα του Σαββάτου και δήλωσε ότι τα συνεργεία εργάζονται ακούραστα για τη διαχείριση της κατάστασης, καθώς έχουν δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια.

«Έχουμε συγκεντρώσει πόρους και έχουμε φέρει ανθρώπους και εξοπλισμό από όλη την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Και επειδή ήμασταν τόσο προληπτικοί σε αυτό το χτύπημα, μπορέσαμε να αποτρέψουμε πολλές τραγωδίες», δήλωσε η κυβερνήτης Χότσουλ.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους κατοίκους της δυτικής Νέας Υόρκης που έκλεισαν μεγάλους αυτοκινητόδρομους, εφάρμοσαν τις απαγορεύσεις μετακίνησης και έμειναν στα σπίτια τους πριν αρχίσει να πέφτει το χιόνι, γεγονός που βοήθησε στην πρόληψη ατυχημάτων, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην εξασφάλιση ασφαλών και ελεύθερων δρόμων για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Χότσουλ δήλωσε ότι θα διπλασιάσει τον αριθμό των μελών της Εθνικής Φρουράς της Νέας Υόρκης που βρίσκονται στην κομητεία Έρι για να ελέγχουν τους κατοίκους και να βοηθούν στον αποχιονισμό. Θα υπογράψει επίσης αίτημα για αποζημίωση μέσω της Ομοσπονδιακής Διακήρυξης Έκτακτης Ανάγκης για Καταστροφές.