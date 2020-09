Ισχυρή έκρηξη στην επαρχία της Τεχεράνης - Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες, πολλές ζημιές

Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα μπαταριών νοτιοδυτικά της Τεχεράνης προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό άλλων δέκα και ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα και τα κτίρια, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη, στην κομητεία Νασιμσάχρ «κατέστρεψε ολοσχερώς το κατάστημα μπαταριών, σκότωσε έναν άνθρωπο και ήταν αιτία να ακρωτηριαστεί ένας άλλος», δήλωσε ο αρχηγός του τμήματος της τοπικής πυροσβεστικής, Ιράτζ Τορκανί, στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Watch: Video shows the aftermath of an explosion in the city of Nasimshahr located nine miles southwest of the capital #Tehran.#Iranhttps://t.co/fFst9FSpLa pic.twitter.com/PDTdnEBC7b