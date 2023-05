Ιταλία: Τεράστιες ζημιές σε αγροκαλλιέργειες λόγω των πλημμυρών - Κίνδυνος από πολεμικά υπολείμματα

Μια εβδομάδα μετά την έναρξη των σφοδρών βροχοπτώσεων στη Βορειοανατολική Ιταλία, η οποία επλήγη από πολύνεκρη θεομηνία, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Η ευρύτερη περιοχή της Ραβέννα συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, σε σημείο που ο δήμαρχος της πόλης, Μικέλε ντε Πασκάλε, σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera δήλωσε πως, ως αποτέλεσμα των πλημμυρών “πίσω από τη Ραβέννα υπάρχει μια λίμνη, και θα χρειαστούν μέρες (ώστε το νερό) να διοχετευτεί στη θάλασσα” και πως “εάν το σύστημα των αντλιών νερού έσβηνε τώρα, το νερό θα έφτανε στο κέντρο της πόλης”. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στην περιοχή Λούγκο ντι Ρομάνια, και ο Νομάρχης της Ραβέννας ανακοίνωσε “την επικείμενη άφιξη αντλιών νερού από τη Σλοβενία και τη Σλοβακία”.

Ενώ λοιπόν καταβάλλεται τιτάνια προσπάθεια ώστε ο τεράστιος όγκος νερού να φτάσει στη θάλασσα, η Νομαρχία των Φορλί-Τσεζένα αναφέρει πως, ως αποτέλεσμα των σφοδρών βροχοπτώσεων και ορμητικών νερών στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει και “ο κίνδυνος οι πλημμύρες να έχουν μεταφέρει ή να έχουν φέρει στο φως πολεμικά υπολείμματα” – ένας περαιτέρω κίνδυνος στην εν λόγω, υπάρχουσα δύσκολη κατάσταση.

Αν και σε μικρότερη έκταση, ο ‘κόκκινος συναγερμός’ αναμένεται να επικρατήσει και αύριο Τρίτη 23/05 σε μέρος των επαρχιών των Μπολόνια, Φορλί-Τσεζένα και Ραβέννα, ενώ με πορτοκαλί χρώμα βάφεται μέρος της περιοχής των Απέννινων Όρων λόγω κινδύνου κατολισθήσεων. Σημειωτέον, ανεβαίνει η στάθμη του Πάδου ποταμού και στα Βορειοδυτικά της Ιταλίας, αν και προσωρινά δεν σημειώνεται κάποια ιδιαίτερη ανησυχία από τις Αρχές.

Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και ζωοτροφεία

Μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών ξεκίνησε από τη συνδικαλιστική ένωση αγροτών Coldiretti, σύμφωνα με την οποία η πλημμύρα “κατέστρεψε περισσότερες από 5.000 αγροτικές και κτηνοτροφικές βιοτεχνίες σε μια από τις πιο γεωργικές περιοχές της χώρας, με ακαθάριστη εμπορεύσιμη παραγωγή περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ”. Η πλημμύρα έπληξε επίσης τα χωράφια, με αποτέλεσμα “την απώλεια τουλάχιστον 400.000 τόνων σιταριού” αλλά και οπωρώνες, “πνίγοντας” τις ρίζες των δέντρων “μέχρι να σαπίσουν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξεριζωθούν και στη συνέχεια να μεταφυτευτούν σχεδόν 15 εκατομμύρια φυτά, συμπεριλαμβανομένων ροδάκινων, νεκταρινιών, ακτινιδίων, βερίκοκων, αχλαδιών, δαμάσκηνων, μήλων, λωτών και κερασιών”.

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα ζωοτροφεία. Στην πληγωμένη περιοχή υπάρχουν “250.000 βοοειδή, χοίροι, πρόβατα και κατσίκες” αναφέρει η Coldiretti, αλλά και “περίπου 400 πτηνοτροφικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοτόπουλων, των αυγοπαραγωγών ορνίθων και των γαλοπούλων” όπου υπάρχουν “αρκετές κρίσιμες καταστάσεις, με χιλιάδες νεκρά και πνιγμένα ζώα”.

Στις 23/05 το διάταγμα για την βοήθεια στις πληγείσες περιοχή

Η πρόωρη επιστροφή από το G7 και επίσκεψη της Τζόρτζια Μελόνι στις πληγείσες περιοχές εκτιμήθηκαν από τους κατοίκους και ντόπιους πολιτικούς της Ρομάνια, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να διαμορφώνει μια δική της εικόνα σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής.

Oggi in Emilia-Romagna per vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra.

Il compito del Governo e dello Stato, oltre all’incredibile lavoro della Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Guardia… pic.twitter.com/1RyNtpm5Ke