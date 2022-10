Ιζίουμ: Δέκα θαλάμους βασανιστηρίων είχαν στήσει οι Ρωσικές δυνάμεις

Δέκα θαλάμους βασανιστηρίων, όπου Ρώσοι στρατιώτες υπέβαλαν Ουκρανούς αιχμαλώτους και αμάχους σε ηλεκτροσόκ, εικονικούς πνιγμούς, ξυλοδαρμούς, εντόπισε το Associated Press σε μία μόνον πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.

Μέσω δεκάδων συνεντεύξεων με επιζώντες και με επιτόπια έρευνα στο Ιζιούμ – που έγινε πρόσφατα πρώτη είδηση σε μέσα ανά την υφήλιο μετά την ανακάλυψη ομαδικού τάφου με εκατοντάδες θύματα των δυνάμεων κατοχής, το πρακτορείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα βασανιστήρια στην πόλη της Ουκρανίας ήταν «αυθαίρετα, διαδεδομένα και ρουτίνα τόσο για πολίτες όσο και για στρατιώτες»

Οι Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Ιζιούμ στην περιοχή του Χαρκόβου της ανατολικής Ουκρανίας κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, αλλά μετά την επιτυχημένη αντεπίθεση των Ουκρανών τον περασμένο μήνα, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και η πόλη πέρασε ξανά στον έλεγχο του Κιέβου στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η υποχώρηση των Ρώσων επέτρεψε στους Ουκρανούς να βγάλουν στο φως πειστήρια βασανιστηρίων, την ώρα που προσπαθούν ακόμη να ταυτοποιήσουν τις σορούς άνω των 400 αμάχων που είχαν ταφεί στον ομαδικό τάφο, ορισμένοι με σκοινιά στα χέρια και τους λαιμούς τους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, είπε ότι το Ιζιούμ μπορεί να προστεθεί στον κατάλογο των πόλεων, όπου άμαχοι υπέστησαν τα βασανιστήρια Ρώσων στρατιωτών: «Η Μπούτσα, η Μαριούπολη και τώρα δυστυχώς το Ιζιούμ», είπε

A deep sunless pit with dates scratched into the brick wall. An underground jail reeking of urine and rotting food. A clinic. A kindergarten. A police station.



An @AP investigation located 10 Russian torture sites in Izium, Ukraine. https://t.co/mE0qnVX7SV pic.twitter.com/qorNSHbjIg