Κατακραυγή για το κλειστό καταφύγιο στο Κίεβο, όπου σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και ένα παιδί σε ρωσική πυραυλική επίθεση

Ένα 9χρονο κορίτσι, η μητέρα του και άλλη μια γυναίκα σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, αφού το καταφύγιο στο οποίο έσπευσαν, όταν ήχησαν οι σειρήνες, ήταν κλειστό.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει κατακραυγή στην Ουκρανία.

«Τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν τη νύχτα κοντά στην κλινική», στην περιοχή Ντεσνιάνσκι του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. «Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν κοντά στην είσοδο της κλινικής, τέσσερα λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού και κάτοικοι κατευθύνονταν προς το καταφύγιο», συμπλήρωσε.

Grandpa sitting with this 9-year old Granddaughter in Kiev today. Victim of a Russian missile as she ran to a shelter. Fight fascism. Slava Ukraini. pic.twitter.com/4pC4lODK3p