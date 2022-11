Κίνα: Δέκα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Σιντζιάνγκ

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην Κίνα, στην επαρχία Σιντζιάνγκ (βορειοδυτικά), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη το βράδυ, περί τις 19:40 (τοπική ώρα· στις 13:50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Δέκα άνθρωποι απεβίωσαν παρότι τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες», ανέφερε το Νέα Κίνα. «Οι τραυματισμοί άλλων εννέα ανθρώπων δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως διενεργείται έρευνα για να εξιχνιαστούν τα αίτια της φωτιάς.

Ten dead, nine injured in apartment fire in China’s Xinjiang: State media https://t.co/72H5hyO4By

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι αρκετά συχνές στην Κίνα, εξαιτίας των ανεπαρκών κανόνων πυρασφάλειας και της διαφθοράς αξιωματούχων που είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την εφαρμογή τους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Ανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν (κεντρικά). Οι αρχές απέδωσαν την τραγωδία σε εσφαλμένο χειρισμό εργαζομένου κατά τη διάρκεια ηλεκτροσυγκόλλησης.

Ten people were killed and nine injured in a fire in a residential building in #China's northwestern #Xinjiang region, state media reported Friday.https://t.co/N1wsjLd5SA