Κίνα: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε νοσοκομείο της Σανγκάης

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο από έναν δράστη με μαχαίρι που τους επιτέθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Σανγκάης, το δεύτερο τέτοιου είδους περιστατικό που καταγράφεται στην πόλη αυτή της Κίνας μετά την άρση του lockdown στις αρχές Ιουνίου.

Η αστυνομία έσπευσε στο νοσοκομείο Ρουιζίν το πρωί του Σαββάτου αφού δέχθηκε κλήσεις για μια επίθεση εκεί.

About 1 hour ago, an indiscriminate hospital massacre has been occurring in Shanghai 瑞金醫院. The suspect still not caught



Doctors, patients, even children are slashed. Dozens are injured, the death toll is unknown

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές χάους να εκτυλίσσονται στο νοσοκομείο καθώς ασθενείς προσπαθούσαν να βγουν από το κτήριο, ενώ γιατροί έτρεχαν για να σωθούν μαζί με τους ασθενείς τους, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια ή ράντζα.

Ίχνη αίματος φαίνονταν στη μαρμάρινη επιφάνεια μιας σκάλας.

Footage of patients fleeing the stab assault at Ruijin Hospital. China's medical system has long been plagued by distrust & disputes between patients & doctors, many ending up violent attacks on medics. This time ordinary patients also became victims.

«Είναι απολύτως σοκαριστικό», δήλωσε κάτοικος της Σανγκάης, η οποία έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά την επίθεση. «Είναι απογοητευτικό. Τι έχει συμβεί σε αυτή την κοινωνία;», διερωτήθηκε.

Στο νοσοκομείο η αστυνομία εντόπισε έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι που κρατούσε ομήρους μερικούς ασθενείς στον έβδομο όροφο των εξωτερικών ιατρείων. Όταν ο δράστης απείλησε να βλάψει τους ομήρους, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον του και τον συνέλαβε.





Another Indiscriminate killing happens in Shanghai (Ruijin hospital)in less than a week.







pic.twitter.com/DJD7Tp944b — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) July 9, 2022

Κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα νοσοκομεία αποτελούν επίκεντρο δυσαρέσκειας στην Κίνα, καθώς οι πολίτες χρειάζεται να περιμένουν ώρες για να δουν έναν γιατρό, ενώ συχνά είναι τα περιστατικά παράνομης ανταλλαγής ραντεβού έναντι χρημάτων και παράλληλα η διαφθορά μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα το κόστος της θεραπείας.

random stabbing attack at Shanghai Ruijin Hospital (瑞金医院) — a hospital affiliated to Shanghai Jiao Tong University's School of Medicine — reported at around 11:30am July 9



Several people have been injured so far.



1/n pic.twitter.com/5qXJzWhIDD — Byron Wan (@Byron_Wan) July 9, 2022

Συχνά είναι τα περιστατικά επιθέσεων ασθενών εναντίον γιατρών.