Κυρώσεις κατά της Άγκυρας ψήφισε η Γερουσία των ΗΠΑ - Μενέντεζ: «Κάποιοι μας θέλουν όμηρο της Τουρκίας»

Tο νομοσχέδιο που επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για την εισβολή στη Συρία και την αγορά των S400, ψήφισε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή της Γερουσίας ενέκρινε την Τετάρτη, με 18 ψήφους υπέρ και 4 κατά, το νομοσχέδιο για την Προώθηση της Αμερικανικής Εθνικής Ασφάλειας.

«Φοβάμαι ότι κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν την Αμερική όμηρο Τουρκίας», δήλωσε ο γερουσιαστής Μενέντεζ, ο οποίος ανακοίνωσε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μέσα από το Twitter.

«Αυτό το νομοσχέδιο καθιστά σαφές στην Τουρκία ότι η συμπεριφορά σε σχέση με την Συρία είναι απαράδεκτη και η αγορά του συστήματος S400 είναι αδύνατη», σημειώνει επίσης ο ίδιος.

Turkey’s actions over the past year are truly beyond the pale.



This bill makes clear to #Turkey that its behavior with respect to #Syria is unacceptable, and its purchase of the S400 system is untenable.