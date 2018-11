Κίρστεν Σίνεμα: Η μετριοπαθής γερουσιαστής από την Αριζόνα που μισεί τον Τραμπ και δηλώνει ανοιχτά αμφιφυλόφιλη

Η Κίρστεν Σίνεμα μετράει πολλές πρωτιές. Ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα ως ακτιβίστρια του κόμματος των Πρασίνων προτού ενταχθεί στο Δημοκρατικό Κόμμα το 2004. Στις εκλογές του 2012 εξελέγη στην Βουλή των Αντιπροσώπων και έγινε το πρώτο μέλος του Κογκρέσου στην ιστορία των ΗΠΑ που δηλώνει ανοιχτά ότι είναι αμφιφυλόφιλη.



Στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, η 42χρονη Σίνεμα επικράτησε οριακά της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου της Μάρθα ΜακΣκάλι χαρίζοντας στους Δημοκρατικούς νίκη στην Αριζόνα και διαδέχτηκε τον γερουσιαστή Τζεφ Φλέικ. Η νίκη της την έκανε την πρώτη δηλωμένη bisexual που κερδίζει έδρα στην Γερουσία των ΗΠΑ αλλά και την πρώτη Δημοκρατική που εκλέγεται στη Γερουσία από την Αριζόνα μετά το 1988.



Κατά τον Άντι Μπαρ, έναν πολιτικό σύμβουλο ο οποίος έχει εκπροσωπήσει πολλούς Δημοκρατικούς της Αριζόνα, η Σίνεμα κέρδισε την εκλογική μάχη γιατί ακολούθησε μια υπερβολικά πειθαρχημένη εκστρατεία, η οποία επικεντρώθηκε στις γυναίκες με πτυχίο που κατοικούν στα προάστια. Kαι επιπλέον, όπως προσθέτει ο Τζον Κάσιντι, αρθρογράφος του New Yorker, η Σίνεμα πόνταρε και σε όσους αυτοχαρακτηρίζονται ανεξάρτητοι.



Η νίκη της θα ανοίξει την συζήτηση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος για το πώς κερδίζονται οι αποκαλούμενες «κόκκινες πολιτείες» στην εποχή του Τραμπ (Σ.τ.Σ: red states είναι οι πολιτείες όπου κατά κανόνα επικρατούν οι Ρεπουμπλικανοί). Παρότι η Σίνεμα απομάκρυνε κάποιους προοδευτικούς ακτιβιστές, κατάφερε να μπει στη Γερουσία. «Υπήρχε λίγη γκρίνια γι' αυτό, αλλά διψούσαμε τόσο για μια νίκη που το κόμμα δεν παραπονέθηκε και τόσο», λέει ο Μπαρ.



Η Κίρστεν υποστηρίζει το δικαίωμα στην άμβλωση, είναι αντίθετη στην οπλοκατοχή, ορκισμένη εχθρός του Τραμπ και ανήκει στην μετριοπαθή πτέρυγα των Δημοκρατικών. H εταιρεία ερευνών National Journal το 2013 την χαρακτήριζε μάλιστα κατά 57% φιλελεύθερη και κατά 43% συντηρητική.



Κάτοχος Διδακτορικού, από το 1995 ως το 2002 εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός και το 2000 εργάστηκε για την προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου προέδρου των Πρασίνων Ραλφ Νέιντερ. Το 2005 ξεκίνησε καριέρα ως ποινικολόγος, ενώ έχει διδάξει σε νομικές σχολές αμερικανικών πανεπιστημίων.



Το 2002, η εφημερίδα Arizona Republic δημοσίευσε μια επιστολή της με την οποία ασκούσε κριτική στον καπιταλισμό. «Μέχρι ο μέσος Αμερικανός να καταλάβει ότι ο καπιταλισμός καταστρέφει την ζωή του αυξάνοντας παράλληλα τις περιουσίες των πλουσίων, το Πανίσχυρο Δολάριο θα συνεχίσει να μας εξουσιάζει», έγραφε η Σίνεμα.



Σύμφωνα με το περιοδικό ELLE, η πρώτη δημόσια δήλωσή της σχετικά με την σεξουαλικότητά της ήταν το 2005 όταν ένας ρεπουμπλικανός συνάδελφός της σε ομιλία του προσέβαλε την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ. «Είμαστε άνθρωποι και εμείς σαν όλους τους άλλους και δικαιούμαστε να μας σέβονται», είπε εκείνη. Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους γιατί μίλησε σε πρώτο πληθυντικό, δεν δίστασε να απαντήσει: «A, καλά… είμαι bisexual».



Την εποχή που ήταν φοιτήτρια της Νομικής στο Arizona State University, διοργάνωνε διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης, μεταξύ των οποίων και κατά του πολέμου στο Ιράκ, ενώ την ίδια εποχή διαμαρτυρόταν και κατά του πολέμου στο Αφγανιστάν. Υποστηρίζει ωστόσο την χρήση στρατιωτικής βίας για τον τερματισμό γενοκτονίας όπως στις περιπτώσεις του Σουδάν, της Σομαλίας και της Ρουάντας. Μάλιστα η διδακτορική διατριβή της ήταν πάνω στην γενοκτονία στην Ρουάντα το 1994 και ο εκδοτικός οίκος Lexington Books την εξέδωσε το 2015.



Παντρεύτηκε και στη συνέχεια χώρισε με έναν πρώην συμφοιτητή της. Το 2013 ολοκλήρωσε σε λίγο περισσότερες από 15 ώρες τον αγώνα Ironman Triathlon, ενώ την ίδια χρονιά ανέβηκε στην κορυφή του Κιλιμάντζαρο. Λέγεται ότι είναι το μοναδικό άθεο μέλος του Κογκρέσου παρότι η ίδια απορρίπτει τέτοιες ταμπέλες. Άλλωστε έχει πιστώσει στην κυβέρνηση, την εκκλησία, τους καθηγητές της και την οικογένειά της το ότι κατάφερε να ξεφύγει από την φτώχεια.



Ανάμεσα στα σχόλια των αρθρογράφων κάποια επισημαίνουν ότι αυτό που ξεχωρίζει στην εμφάνισή της δεν είναι σίγουρα το ξανθό καρέ της αλλά τα γυαλιά οράσεως που φοράει πάντα -- μεγάλα και κοκάλινα-- κάτι που όπως επισημαίνεται δεν συνηθίζουν ακόμη και οι πιο μύωπες πολιτικοί. «Η Κίρστεν είναι αυθεντική σε όλα της», ανέφερε σχετικά ένας αρθρογράφος.



Πηγές: ΑΜΠΕ, The New Yorker, The Guardian