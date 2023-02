Κούβα: Πελώριες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στα ανατολικά της χώρας

Εκτεταμένες πυρκαγιές μαίνονταν την Δευτέρα στην ανατολική Κούβα, πλησιάζοντας κατοικημένες περιοχές, μια εβδομάδα και πλέον αφότου εκδηλώθηκαν κοντά σε εθνικό πάρκο.

Πάνω από 20.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, φυτειών και καλλιεργειών, ιδίως καφέ, απανθρακώθηκαν από τις φλόγες, επισήμαναν οι αρχές, καθώς πυροσβέστες, εργαζόμενοι στην υπηρεσία εθνικών δρυμών και στρατιώτες συνεχίζουν να δίνουν μάχες με τις φλόγες.

Τα μέτωπα απομακρύνονται από το εθνικό πάρκο Μενσούρα-Πιλότο (Ολγκίν) και κινούνται προς την επαρχία Σαντιάγο δε Κούμπα, όπου βρίσκεται η ομώνυμη πόλη, η πολυπληθέστερη της Κούβας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι φλόγες επεκτείνονται σε «ευρεία περιοχή», δεν υπάρχει «μόνο μια εστία», τόνισε ο Ερνέστο Σαντιεστέμπαν, τοπικός αξιωματούχος του κομμουνιστικού κόμματος της Κούβας, στην κρατική τηλεόραση.

