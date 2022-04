Κριστιάνο Ρονάλντο: «Κύμα» συμπαράστασης για το χαμό του νεογέννητου παιδιού του

Ένα απίστευτο προσωπικό δράμα βιώνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, καθώς τη Δευτέρα ανακοίνωσε πως το ένα από τα δίδυμα παιδιά του πέθανε στη γέννα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ γνωστοποίησε μέσω Instagram ότι το αγόρι από τα νεογέννητα δίδυμα βρέφη του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ πέθανε κατά τη γέννα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και μόνο το κοριτσάκι επέζησε.

Το κοριτσάκι ήρθε κανονικά στον κόσμο, γεγονός που όπως δήλωσαν στην ανακοίνωσή τους είναι το μοναδικό το οποίο μπορεί να τους «λίγη ελπίδα και ευτυχία» σε αυτή την τραγική περίοδο.

Ο Πορτογάλος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ανάρτησή του, η οποία κοινοποιήθηκε απο κοινού με τη σύντροφό του Τζορτζίνα, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό για την υποστήριξη που παρείχαν, ενώ ζήτησε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα που χρειάζεται η οικογένεια σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του μωρού μας. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει κάθε γονιός. Μόνο η γέννηση του κοριτσιού μας μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε αυτή τη στιγμή με λίγη ελπίδα και ευτυχία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για όλη τη φροντίδα και την υποστήριξη που μας παρείχαν.

Είμαστε συντετριμμένοι και ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή.

Αγόρι μας, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

Λίγο μετά την ανακοίνωση του CR7, ομάδες, φίλοι και συγγενείς έστειλαν τα δικά τους μηνύματα συμπαράστασης στα social media.

Η αδελφή του, Κάτια Αβέιρο, σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:



«Ο Θεός να φροντίζει για όλα και να ενισχύει την πορεία σου όλο και περισσότερο... Το αγγελούδι μας είναι ήδη στην αγκαλιά του πατέρα της και το κοριτσάκι μας που είναι εδώ δυνατό και γεμάτο υγεία θα μας διδάσκει όλο και περισσότερα ότι μόνο η αγάπη έχει σημασία..»

Τα μηνύματα των ομάδων

«Ο πόνος σου είναι ο πόνος μας, Κριστιάνο», έγραψαν οι Κόκκινοι Διάβολοι. «Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου», έγραψε η τρέχουσα ομάδα του Ρονάλντο, Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Από την πλευρά της, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, η πρώτη «αγάπη» του Πορτογάλου ανέφερε στην ανάρτησή της: «Κουράγιο, Κριστιάνο. Η οικογένεια της Σπόρτινγκ είναι μαζί σου».

Muita força, @Cristiano 🙏 A família Sportinguista está convosco 💚 https://t.co/SGSPkF2gsP — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) April 18, 2022

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε και η Ρεάλ Μαδρίτης το οποίο αναφέρει: «Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της λυπούνται βαθιά για τον θάνατος ενός εκ των παιδιών που περίμεναν ο αγαπημένος μας, Κριστιάνο Ρονάλντο, και η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκες. Η Ρεάλ ενώνει τον πόνο όλη της οικογένειας και θέλει να τους δείξει όλη την αγάπη και τη στοργή μας».

«Όλοι στην Μάντσεστερ Σίτι στέλνουν τα πιο θερμά συλλυπητήρια σε σένα και στην Τζορτζίνα», ήταν το μήνυμα της μεγάλη αντιπάλου, της Σίτι.

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. 💙 — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

Απο την πλευρά τξς ξ εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ζήτησε από τον αρχηγό της «να φανεί δυνατός και να βρει το κουράγιο να αντέξει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ο συμπαίκτης του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, έγραψε στο Twitter πως «οι σκέψεις μας είναι σε σένα και στην Τζορτζίνα αδερφέ. Λυπάμαι πολύ».

Thoughts are with you and Georgina brother ♥️ I’m so sorry — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022

Η Τζορτζίνα βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, οπότε και γέννησε πρόωρα, με το ζευγάρι να είχε γνωστοποιήσει με ανάρτηση τον περασμένο Οκτώβριο ότι περίμεναν τον ερχομό διδύμων, ενός κοριτσιού κι ενός αγοριού. «Με χαρά ανακοινώνουμε ότι περιμένουμε δίδυμα. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες αγάπη - ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε».