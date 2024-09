Η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 35χρονου Κροάτη επιθετικού, ο οποίος επέστρεψε στη Χάιντουκ του Σπλιτ τον Ιανουάριο με μισθό ενός συμβολικού ευρώ για να μπορέσει να παίξει στο Euro, αλλά αποχώρησε στο τέλος του περασμένου μήνα, μετά από διαφωνία με τον Τζενάρο Γκατούζο.

«Ιβάν Πέρισιτς: Παίκτης μεγάλου παιχνιδιού. Νικητής του τρεμπλ. Καλώς ήρθες στην οικογένεια!», έγραψε η ολλανδική ομάδα στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Για να έχεις παίξει τόσους πολλούς αγώνες (600 για συλλόγους), πρέπει να είσαι καλός παίκτης, που είναι σχεδόν πάντα σε φόρμα. Με την επικείμενη αποχώρηση του Χίρβινγκ Λοσάνο, υπήρχε μια τρύπα στα άκρα, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε διαφορετικές θέσεις», σχολίασε ο αθλητικός διευθυντής του ολλανδικού συλλόγου Έρνεστ Στιούαρτ.

Ο Πέρισιτς είχε παίξει μόνο 300 λεπτά στο πρωτάθλημα με την Χάιντουκ, αλλά αγωνίστηκε και στους τρεις αγώνες της χώρας του στο τελευταίο Euro.

Ivan Perišić. Big game player. Treble winner. Welcome to the family! 🌟 pic.twitter.com/YsZcu0q3AY

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— PSV (@PSV) September 18, 2024