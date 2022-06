Ξεκίνησε η συνάντηση Μπάιντεν -Ερντογάν

Ξεκίνησε η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε αρχικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu: «Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ θα συμβάλουν ιδιαίτερα στη διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανίας».

Ακολούθως ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι υπήρξαν αρνητικές εξελίξεις που αφορούν στα σιτηρά και το μαζούτ λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Προσπαθούμε να λύσουμε τη διαδικασία με μια πολιτική ισορροπίας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα με αυτήν την πολιτική ισορροπίας. Ας το επιτρέψουμε μέσω του διαδρόμου», επισήμανε ο Ερντογάν.

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Φινλανδία και τη Σουηδία, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

Σε σύντομες δηλώσεις που έκανε πριν ξεκινήσουν οι μεταξύ τους συνομιλίες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Μαδρίτης, ο Μπάιντεν ευχαρίστησε επίσης τον Ερντογάν για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία για να βοηθήσει στην εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Ο Ερντογάν απάντησε ότι ελπίζει πως η διπλωματία θα βοηθήσει να επιλυθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών.

Στο μεταξύ, η βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Σελέστ Γουόλαντερ εμφανίστηκε να δηλώνει δημοσίως ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας.

«Αυτά τα σχέδια είναι στα σκαριά και πρέπει να υλοποιηθούν μέσω της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, αλλά οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του στόλου μαχητικών της Τουρκίας, γιατί αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ… Οι ισχυρές αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας συμβάλλουν σε μια ισχυρή άμυνα του ΝΑΤΟ», τόνισε χαρακτηριστικά η Γουόλαντερ.

