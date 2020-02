Λονδίνο: Πυροβολισμοί σε κεντρικό δρόμο - Πληροφορίες για έναν νεκρό

Η αστυνομία του Λονδίνου πυροβόλησε έναν άνδρα στο Streatham σε ένα περιστατικό που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σχετίζεται με τρομοκρατία, σύμφωνα με το δίκτυο RT.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν αναφερθεί ότι μαχαιρώθηκαν, και τα βίντεο που αναρτώνται στα κοινωνικά μέσα δείχνουν ένοπλη αστυνομία και ασθενοφόρα στο δρόμο.

Ένοπλοι αστυνομικοί κατέβηκαν στο προάστιο του Στάραθαμ στο Λονδίνο το απόγευμα της Κυριακής. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε στο Twitter ότι «ένας αριθμός ανθρώπων έχει μαχαιρωθεί», και ότι το περιστατικό έχει κηρυχθεί «συνδεόμενο με την τρομοκρατία».

#BREAKING: London police shoot man dead in the area of Streatham following possible stabbing attack. Witnesses say the suspect may have had something strapped to his chest. pic.twitter.com/Dw2V1YMp2C — UA News (@UrgentAlertNews) February 2, 2020

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc — Gabriel Vigo (@gabzvigo) February 2, 2020

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Το περιστατικό έρχεται δύο μήνες αφότου η αστυνομία στο Λονδίνο πυροβόλησε έναν τρομοκράτη στην Γέφυρα του Λονδίνου, ο οποίος προηγουμένως είχε σκοτώσει δύο ανθρώπους.