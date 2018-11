Μάλτα: Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δολοφόνους της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλιζία

Στο δημοσίευμα δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους, ωστόσο σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους που ηγούνται της έρευνας και τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα, η έρευνα είναι «σε πολύ προχωρημένο στάδιο». Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την αστυνομία για το δημοσίευμα.









Οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει μια ομάδα τουλάχιστον τριών Μαλτέζων, οι οποίοι, όπως εκτιμά η αστυνομία, σχεδίασαν τη δολοφονία της δημοσιογράφου και μπλόγκερ Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία πριν από 13 μήνες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Sunday Times of Malta.Οι πηγές που αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας The Sunday Times of Malta δεν έδωσαν καμία ένδειξη για το πόσο πολύ μπορεί να κρατήσει η έρευνα ή για το εάν υπήρξαν νέες συλλήψεις στην υπόθεση.Η Καρουάνα Γκαλιζία, που έγραφε σε ένα μπλογκ με θέματα κατά της διαφθοράς, σκοτώθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της κοντά στην πρωτεύουσα της Μάλτα, τη Βαλέτα, τον Οκτώβριο του 2017.Το κίνητρο για τη δολοφονία παραμένει άγνωστο, ενώ στο δημοσίευμα της Sunday Times αναφέρεται ότι οι ερευνητές εκτιμούν πως οι εγκέφαλοι της δολοφονίας είχαν διαφορετικά κίνητρα και συνεργάστηκαν στο να αναθέσουν το συμβόλαιο θανάτου στους τρεις άνδρες που κατηγορούνται.