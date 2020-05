Μετωπική σύγκρουση Τραμπ με το Τουίτερ

Για δεύτερη φορά σε 72 ώρες το Τουίτερ παρενέβη σε σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ, αυτή τη φορά κρίνοντας πως το τιτίβισμα του Ντόναλντ Τραμπ προέτρεπε σε βία, χαρακτηριστικό που αντιτίθεται στην πάγια πολιτική που ακολουθεί το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε σχόλιο σύμφωνα με το οποίο έγραφε:

«Δεν μπορώ να καθήσω και να παρακολουθώ να γίνονται αυτά σε μία μεγάλη αμερικανική πόλη, τη Μινεάπολη. Απόλυτη έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ριζοσπάστης αριστερός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα οργανωθεί και θα επιβάλει έλεγχο στην πόλη είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω σωστά την δουλειά...», είχε γράψει νωρίτερα στο επίμαχο tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις ταραχές που μαίνονται στην αμερικάνικη πόλη, μετά τον άδικο χαμό του άοπλου 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη βίαιη σύλληψή του από την αστυνομία.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....

Προηγουμένως ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανεβάσει άλλο σχόλιο, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη, οι οποίοι αντιδρούν στη δολοφονία του αφροαμερικανού George Floyd από λευκό αστυνομικό, ως «κακοποιά στοιχεία», ανεβάζοντας την ένταση της αντιπαράθεσης όχι μόνο σε αυτή την πόλη της Μινεσότα, αλλά και σε άλλες επτά πόλεις των ΗΠΑ.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!