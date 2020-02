Μια αυτόπτης μάρτυρας στο Ιντλίμπ: «Θέμα τύχης πότε θα κοπεί το νήμα της ζωής»

Η Μόνα αλ Μπακούρ ζει παρέα με τον φόβο. Με τις βόμβες, τους πυραύλους, τον πόλεμο. «Είναι θέμα τύχης πότε θα κοπεί το νήμα της ζωής» γράφει η 24χρονη κοπέλα στα μηνύματα που στέλνει μέσω Whatsapp στη Deutsche Welle. Μηνύματα από την πόλη Ιντλίμπ. Οι μάχες για την πολιορκία του τελευταίου προπύργιου των ισλαμιστών στη Συρία διαρκεί πολλούς μήνες και κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο σκληρές. Καθημερινά σκάνε βόμβες από το συριακό στρατό και τους ρώσους συμμάχους τους. Από το νότο προελαύνει ο τουρκικός στρατός, που στηρίζει τους ισλαμιστές.

Demonstration in the city of #aldana. It demanded an end to the bombing, displacement and protection of #civilians.#AssadRegime #Russian #Iran #idlibbattle #IdlibUnderFire #Idlib #Turkey #Aleppo #SaveIdlib pic.twitter.com/4pmgZDKsuz