Μια μυστηριώδης σφαίρα ξεβράστηκε σε παραλία της Ιαπωνίας

Μια τεράστια μεταλλική σφαίρα ξεβράστηκε σε ακτή της Ιαπωνίας, προκαλώντας σύγχυση στους ντόπιους και ερωτήματα για την προέλευσή της. Αρχές και ειδικοί, μεταξύ αυτών η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, χρειάστηκαν ώρες για να αναγνωρίσουν το μυστήριο αντικείμενο που ξέβρασαν τα κύματα σε παραλία της Χαμαμάτσου.

Μέχρι να γίνει αυτό, το αντικείμενο εξήρε τη φαντασία των ντόπιων - και γιατί όχι το χιούμορ τους. Οι πιο ρεαλιστές το αποκάλεσαν «σημαδούρα ελλιμενισμού». Άλλοι «αβγό Γκοτζίλα» και «διαστημικό αντικείμενο». Κάποιοι μίνι UFO που συνετρίβη στην παραλία, ένας Ιάπωνας αστειεύτηκε πως ήταν το φεγγάρι που έπεσε από τον ουρανό. «Οι ταινίες θρίλερ συνήθως έτσι ξεκινούν» δήλωσε κάποιος.

Το ασυνήθιστο αντικείμενο εντόπισαν στην ακτή δυο ντόπιοι που ενημέρωσαν τις Aρχές, οι οποίες με τη σειρά τους απέκλεισαν την περιοχή και έλεγξαν το εύρημα με ακτίνες Χ.

Η ιαπωνική τηλεόραση παρουσίασε εικόνες με δύο τοπικούς αξιωματούχους να ελέγχουν τη σκουριασμένη, μεταλλική σφαίρα, διαμέτρου περί το 1,5 μέτρο, στην παραλία της Ενσουχάμα. Επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί που επιβεβαίωσαν πως δεν έφερε κάτι εσωτερικά, πόσο μάλλον εκρηκτική ύλη, ρίχνοντας τους τόνους της απειλής και συνεπώς της γενικότερης ανησυχίας.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw