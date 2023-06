Μονομάχος 2: Έκρηξη στα γυρίσματα - Στο νοσοκομείο 6 άτομα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ύστερα από λάθος σε ειδικά εφέ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Μονομάχος 2» στο Μαρόκο με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άτομα να τραυματιστούν σοβαρά

Έξι μέλη του πληρώματος χρειάστηκε να μεταφερθούν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όταν μία μεγάλη έκρηξη δημιούργησε επικίνδυνη πυρκαγιά.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για το ατύχημα, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μία προσπάθεια στα ειδικά εφέ που πήγε στραβά.

Several crew members were injured on the set of ‘GLADIATOR 2’ while filming a stunt sequence.



The crew members have all been treated and experienced non-life-threatening injuries.



