Μπάιντεν εναντίον Τραμπ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το «θρίλερ» των αμερικάνικων εκλογών, ενώ η νύχτα προμηνύεται μακρά, καθώς δεν αποκλείεται και αυτή τη φορά το αποτέλεσμα που θα κρίνει το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να κριθεί στις... λεπτομέρειες. Πρόκειται για ιστορικές, όπως έχουν χαρακτηριστεί, εκλογές, στις οποίες σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχής: Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν δι` αλληλογραφίας τις τελευταίες εβδομάδες. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με το 73% όσων ψήφισαν το 2016.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι έχει «πολύ ισχυρές πιθανότητες» να κερδίσει αυτές τις εκλογές, οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με δημοψήφισμα για την προεδρία του. «Αυτή είναι η πολιτική, είναι εκλογές, ποτέ δεν ξέρεις», σχολίασε λίγο αργότερα.

Το φαβορί των δημοσκοπήσεων είναι ωστόσο ο 77χρονος Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος βασίζεται στην απόρριψη του αντιπάλου του από ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος για να επιτύχει μια «συντριπτική νίκη».

«Θέλω να αποκαταστήσω το ηθικό και την τιμή του Λευκού Οίκου», είπε σήμερα, από τη γενέτειρά του, το Σκράντον της Πενσιλβάνιας. Στη συνέχεια, ο βετεράνος της πολιτικής πήγε στο σπίτι όπου μεγάλωσε και άφησε το εξής μήνυμα: «Από αυτό το σπίτι στον Λευκό Οίκο, Θεού θέλοντος».

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν μέσω των social mediaμεταδίδει μήνυμα προς τον λαό της Αμερικής πως σήμερα είναι η απόλυτη τελευταία ευκαιρία να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές και πρέπει να το κάνουν γιατί αυτή, είναι η πιο σημαντική μέρα της δημοκρατίας των ΗΠΑ.

Today is your absolute last chance to vote in this election. If you haven’t voted early, I need you to vote today and stay in line as long as it takes. Our democracy is at stake. Go to https://t.co/EcbUdXjMe2 to find your polling location. pic.twitter.com/igwKdFba98