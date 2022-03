Νέα Υόρκη: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι μέσα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης, το οποίο εκκενώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Οι τραυματισμένες γυναίκες «βρέθηκαν σε σταθερή κατάσταση» και διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

we were evacuated at the MoMa, two people were stabbed pic.twitter.com/vRAFOOoxMR