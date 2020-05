Νέα ήττα του Χαφτάρ στη Λιβύη: Οι μισθοφόροι του Ερντογάν κατέλαβαν αεροπορική βάση

Οι δυνάμεις του Εθνικού Στρατού (LNA) του στρατάρχη Χαφτάρ ηττήθηκαν στην αεροπορική βάση Al-Watiya στα δυτικά της Λιβύης από τον Τούρκους μισθοφόρους που επιχειρούν στην χώρα.

Με την αεροπορική υποστήριξη τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar, οι Τούρκοι μισθοφόροι, κατέλαβαν την συγκεκριμένη αεροπορική βάση, από όπου είναι το βίντεο που ακολουθεί:

#BREAKING: #Turkey backed militias of #GNA managed to capture the Al-Watiya Air Base in west of #Libya. They can be seen here storming the base this morning. Their sole airworthy MiG-23UB of #Libay National Air Force was destroyed by #Turkish Bayraktar TB2 armed drones yesterday. pic.twitter.com/AJ31NHVnuk