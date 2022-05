Νέα Ζηλανδία: Τέλος Ιουλίου ανοίγουν τα σύνορα για τον τουρισμό

Η Νέα Ζηλανδία θα ανοίξει πλήρως τα σύνορά της από τις 23:59 της 31ης Ιουλίου, με τα κρουαζιερόπλοια να είναι επίσης ευπρόσδεκτα να επιστρέψουν στα τοπικά λιμάνια, δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Τζασίντα Άρντερν.

Όπως τόνισε η Άρντερν σε μία ομιλία της σε ένα επιχειρηματικό γεύμα στο Όκλαντ, το άνοιγμα των συνόρων θα βοηθήσει στην άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, στο άνοιγμα του τουρισμού, αλλά και στην ασφαλή διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

«Κινούμαστε περαιτέρω στο αποδεδειγμένο πρακτικά σχέδιο μας, για να διασφαλίσουμε το οικονομικό μέλλον της Νέας Ζηλανδίας», δήλωσε η Άρντερν.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said the country will fully reopen its international borders from 11:59 p.m. on July 31 https://t.co/yjRc8Hfvrf pic.twitter.com/9sfxvcFiLK