Nέο παραλήρημα Ερντογάν: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απλώσει χέρι στα συμφέροντά μας»

Δεν έχουμε βλέψεις στο έδαφος, τους φυσικούς πόρους κανενός, αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανένα να απλώσει χέρι στα συμφέροντά μας και το δίκαιό μας, υποστήριξε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ενώ ισχυρίστηκε ότι η αιτία που κάποιες χώρες προκαλούν θόρυβο δεν είναι η Αγία Σοφία και η ανατολική Μεσόγειος, αλλά το τουρκικό έθνος και η παρουσία των μουσουλμάνων.

Σε ομιλία του για τα εγκαίνια δρόμου στην Αμάσια, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «σχετικά με τα βήματα που κάναμε στο θέμα της χρήσης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, πέραν κάποιων φαινομενικών αντιδράσεων γενικά γίνονται αποδεκτά με σεβασμό».

«Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες η αιτία που κάποιες χώρες προκαλούν μεγάλο θόρυβο, δεν είναι η Αγία Σοφία και η ανατολική Μεσόγειος αλλά στην πραγματικότητα το τουρκικό έθνος και η παρουσία των μουσουλμάνων σε αυτή την περιοχή», ισχυρίστηκε.

Όπως αναφέρει το sigmalive, για την εξωτερική πολιτική της χώρας του, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «από το Ιράκ στη Συρία, από τη Λιβύη μέχρι το Αιγαίο, όπου υπάρχει απειλή εναντίον της χώρας μας πήγαμε, δείξαμε την δύναμη και την αποφασιστικότητά μας χωρίς να διστάσουμε».

Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι «είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε και να διαπραγματευτούμε κάθε δίκαιη ηθική πρόταση. Την απάντησή μας ενάντια στις επιμονές και τους παλληκαρισμούς τη δείχνουμε άλλωστε στο πεδίο της δράσης. Εάν χρειαστεί δεν θα διστάσουμε να κάνουμε και περισσότερα», πρόσθεσε.

#BREAKING Having no designs on territories, resources of other countries, Turkey also does not allow others to step on its interests, says president