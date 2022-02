Νιγηρία: Τέσσερις νεκροί σε απόπειρα ληστείας

Η νιγηριανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι (δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες) βρήκαν τον θάνατο σε απόπειρα ληστείας στην πολιτεία Όγιο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη συνοικία Ίντι Άπε της Ιμπαντάν, πρωτεύουσας της πολιτείας Όγιο, δήλωσε η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Ενγκόζι Οναντέκο, συμπληρώνοντας ότι οι δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν στον λαιμό.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, δήλωσε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως οι ένοπλοι κατέφυγαν σε κρησφύγετο του οποίου η τοποθεσία παραμένει άγνωστη.

Η αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε επίσης πως η πολιτεία Όγιο έχει αποκλειστεί προκειμένου να μην καταφέρουν να διαφύγουν οι δράστες της επίθεσης. Σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

