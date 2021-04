Νότια Κορέα: Διευρύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε self tests

Η Νότια Κορέα έδωσε σήμερα έγκριση υπό όρους σε δύο εταιρείες κιτ self test για τον κορωνοϊό, κάτι που θα επιτρέψει στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί αυτά τα τεστ, καθώς η κατακόρυφη αύξηση των μολύνσεων έχει αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για αύξηση της διενέργειας ελέγχων.

Η απόφαση αυτή έρχεται εν μέσω ανόδου σε όλη τη χώρα των μολύνσεων από συρροές, που οδήγησε τις Αρχές να ζητήσουν αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης προκειμένου να αποτραπεί ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας.

Οι κατασκευαστές των κιτ, η SD Biosensor Inc και η Humasis Co Ltd, έλαβαν έγκριση υπό τον όρο ότι θα παράσχουν περαιτέρω δεδομένα κλινικών δοκιμών αυτοεξέτασης (self-testing) εντός τριών μηνών, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο για την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τα τεστ δίνουν αποτελέσματα μέσα σε 15 λεπτά με ποσοστό ακρίβειας 90%, πρόσθεσε το υπουργείο, έναντι του αποδεδειγμένου 98% των μοριακών τεστ PCR και των γρήγορων τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests) που γίνονται από ειδικούς.

«Παρά τις διαφορές στην ακρίβεια, υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τεστ ως συμπληρωματικό εργαλείο» δήλωσε ο ασκών χρέη πρωθυπουργού Χονγκ Ναμ-κι στην καθημερινή συνεδρίαση για τις προσπάθειες καταπολέμησης του ιού.

«Αν τα τεστ PCR προσφέρουν μικροσκοπικές εξετάσεις με ακρίβεια σχεδόν 100%, τα self tests μπορούν να συγκριθούν με αποτελέσματα που βγαίνουν με γυμνό μάτι (χωρίς μικροσκόπιο)».

Αν και οι υγειονομικές Αρχές έχουν πει πως τα τεστ αυτά ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα όταν δεν χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες, αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει τις τελευταίες εβδομάδες την περιορισμένη χρήση τους.

Ορισμένοι αξιωματούχοι κάλεσαν για τη χρήση τους σε νοικοκυριά, εστιατόρια, καταστήματα και χώρους λατρείας ως έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο εντοπισμού ενδεχόμενων μολύνσεων.

Έρευνα της Gallup Korea που δημοσιοποιήθηκε σήμερα έδειξε για πρώτη φορά ότι συνολικά οι πολίτες κρίνουν αρνητικά τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, έναντι 85% που την είχαν κρίνει θετικά τον περασμένο Μάιο, όταν οι ημερήσιες μολύνσεις ήταν μονοψήφιες.

Τα ΜΜΕ κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν έκανε αρκετά προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες εμβολίων, εμβολιάζοντας μόλις το 3% του πληθυσμού, λόγω μικρών προμηθειών και περιορισμένης πρόσβασης.

Περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την πρώτη δόση εμβολίου κατά του Covid-19 και άλλο ένα εκατομμύριο, μέχρι τα τέλη Απριλίου, έτσι ώστε 12 εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν καλυφθεί το πρώτο εξάμηνο.

Οι 797 νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν χθες, Πέμπτη, ήταν ο υψηλότερος αριθμός που ανέφεραν οι υγειονομικές Αρχές από τις 7 Ιανουαρίου, όταν ένα τρίτο κύμα μολύνσεων άρχισε να υποχωρεί έπειτα από ένα ημερήσιο υψηλό 1.200 μολύνσεων που είχε καταγραφεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνολικά από την έναρξη της πανδημίας του νέου κορωνοϊού έχουν καταγραφεί 117.458 μολύνσεις, εκ των οποίων 1.811 θάνατοι.