Ο Coronavirus δεν είναι «Η Πανούκλα», αλλά η επιρροή των μαζών

Ο σπουδαίος Γάλλο-Αλγερινός μυθιστοριογράφος Άλμπερτ Καμί(*), το 1947 με το έργο του «Η πανούκλα», μας προειδοποιεί σήμερα, αλλά με προειδοποίηση κρυπτογραφημένη.

Η ιστορία της μυθιστορία περιστρέφεται γύρω από την κακοήθη ασθένεια που ξεσπά σε πόλη που τίθεται σε καραντίνα όταν οι αρχές εκδίδουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αφού πρώτα αρνούνται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, οι άνθρωποι σταδιακά πανικοβάλλονται και αισθάνονται οδυνηρά απομονωμένοι. Ο φόβος του θανάτου τρέχει αχαλίνωτος, όπως και σήμερα με τον κοροναϊό.

Οι αρχές εφαρμόζουν τον στρατιωτικό νόμο καθώς προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι τρομερή, οι άνθρωποι πρέπει να είναι προσεκτικοί στη συσχέτιση, ειδικά σε ομάδες, και καλύτερα να υπακούν σε εντολές αλλιώς πολλοί θα πεθάνουν.

Πριν συμβεί αυτό και εμφανισθούν τα πρώτα σημάδια ότι κάτι πάει άσχημα, οι πολίτες της πόλης Οράν, της Αλγερίας παραμένουν σε άγνοια, επειδή «εργάζονται σκληρά, αλλά μόνο με σκοπό να γίνουν πλούσιοι».

Για αυτούς η πανούκλα είναι "αδιανόητη", μια αφαίρεση, μέχρις ότου όλες οι αρνήσεις τους σπαταληθούν, καθώς η αλήθεια αναδύεται όταν οι γείτονες και οι οικογένειές τους αρχίσουν να πεθαίνουν από την ασθένεια.

Είμαστε όλοι μολυσμένοι με το κακό που καταστρέφει την ψυχή που οι ηγέτες μας έχουν χαλάσει τον κόσμο με την φονική μάστιγα που τώρα κρύβεται πίσω από το φόβο του κοροναϊού ο οποίος χρησιμοποιείται για να θεσπίσει αυστηρούς κυβερνητικούς ελέγχους, πολλοί από τους οποίους θα φανούν τους επόμενους μήνες , όπως συνέβη και μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο κορωναϊός είναι η τέλεια κάλυψη-ιστορία για την κατοχή του μυαλού του κοινού από προπαγανδιστική συσκευή που έχει γίνει ακόμη πιο δόλια τα τελευταία 19 χρόνια.

Ρωτήστε τον εαυτό σας: Πού είναι οι ειδήσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Συρία, το Αφγανιστάν, την Υεμένη, το Ιράκ, την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Ασία κ.λ.π;

Δεν υπάρχουν στα κύρια μέσα ενημέρωσης του συρμού, και ελάχιστα στα εναλλακτικά Μέσα. Έχουν σταματήσει οι ενέργειες αυτές; Φυσικά και όχι. Οι ειδήσεις αυτές, έχουν εξαφανιστεί.

Διότι ζούμε σε πανούκλα και η πανούκλα ζει μέσα μας. Αλλά για τους περισσότερους , το Covid-19 είναι η πληγή, επειδή η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ έχουν πει ότι είναι.

Τώρα είναι όλα σχετικά με εμάς και τον πανικό των κορωναϊών.

(*)Η πανούκλα είναι μια αλληγορική απεικόνιση της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Camus είχε ζήσει την εμπειρία αυτή ως μέλος της Γαλλικής Αντίστασης. Ήταν συγγραφέας και συντάκτης της υπόγειας εφημερίδας Resistance Combat.

Όταν πέθανε πριν από εξήντα χρόνια στη νεαρή ηλικία των σαράντα έξι,ο Καμί είχε γράψει ήδη το The Stranger, The Fall και The Plague και είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Σύνταξη Κ. Μπετινάκης