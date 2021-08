Ο Ερντογάν εξόργισε τους πολίτες: Πέταξε τσάι στους πυρόπληκτους

Τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττάλεια επισκέφτηκε το Σάββατο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος εξόργισε τους πολίτες με τις πράξεις του, καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μαρμαρίδα, ο Τούρκος πρόεδρος άρχισε να πετάει… τσάι στους πυρόπληκτους, ενώ περνούσε με το προεδρικό λεωφορείο.

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa