Ο Ερντογάν μοίρασε χρήματα σε παιδιά μέσα σε εκλογικό κέντρο

Ο Ερντογάν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα σε Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης το πρωί της Κυριακής, συνομιλώντας στη συνέχεια με πολίτες και μοιράζοντας χαρτονομίσματα σε παιδιά.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μαζί με την σύζυγό του, Εμινέ, περίμεναν υπονομευτικά τη σειρά τους έξω από το εκλογικό τμήμα. Αφότου ψήφισε, ο Ερντογάν ευχαρίστησε τα μέλη του εκλογικού κέντρου για τη διαδικασία και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Ένα επικερδές μέλλον» για τη χώρα και τη δημοκρατία της ευχήθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος. «Είναι σημαντικό όλοι οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν απρόσκοπτα μέχρι τις 17:00 για να δείξουν τη δύναμη της τουρκικής δημοκρατίας».

Πριν αποχωρήσει, ο Ερντογάν συνομίλησε επίσης με παιδάκια, στα οποία μοίρασε και μερικές τουρκικές λίρες.

The President of Turkey arrives to vote - and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6