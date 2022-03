Ο Ίλον Μασκ κάλεσε σε μονομαχία τον Πούτιν

Ο ιδρυτής της εταιρείας SpaceX Ίλον Μασκ κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μονομαχία για την Ουκρανία.

Ο Μασκ έκανε την πρόταση αυτή μέσω Twitter σε τρεις γλώσσες, στα αγγλικά, ουκρανικά και ρωσικά.

«Με αυτό προκαλώ τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μονομαχία για την Ουκρανία» έγραψε ο Μασκ.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна