Bill Gates, "ο προφήτης" του κοροναϊού

Του Κλεάνθη Γρίβα

Το θέμα της (προαναγγελθείσας από τριμήνου και πλέον) επιδημίας στην Κίνα είναι πολύ πιο σοβαρό απ' ό,τι δείχνει, από την άποψη της προέλευσης του κοροναϊού που είναι εργαστηριακό κατασκεύασμα, των στόχων της όλης μεθόδευσης της και της επίπτωσης στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και στις οικονομίες όλων των χωρών.

Ο κοροναϊός (Wuhan virus) δεν είναι ούτε καινούριος και ούτε άγνωστος.

Ο κοροναϊός Wuhan virus:

(α) διαθέτει αγγλική πατέντα, με αριθμό EP3172319B1

(β) αναπτύχθηκε από την Erica Bickerton στο Pirbright Institute στο Surrey (Αγγλία). Το Pirbright Institute ανήκει στον αστερισμό του Ιδρύματος Bill&Melinda Gates και ειδικεύεται στη μελέτη λοιμωδών νόσων που εμφανίζονται σε ζώα εκτροφής.

ΣΥΝΕΠΩΣ (ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ) ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

Στις 25 Ιανουαρίου 2020, ο Spiro Skouras έδωσε στη δημοσιότητα ένα εσωτερικό video διαρκείας 5 ωρών από το Event 201, που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2019.

Το Event 201 διοργανώθηκε από το Κέντρο Ασφάλειας Υγείας (CanterforHealthSecurity) του Johns Hopkins σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και αφορούσε την προσομοίωση μιας άσκησης για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας κοροναϊού υψηλού επιπέδου, 6 εβδομάδες πριν από την πρώτη εμφάνιση της ασθένειας στην πόλη Wuhan της Κίνας.

Δείτε το βίντεο:

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στο Event 201, που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 18 Οκτωβρίου 2019. Η εκδήλωση Event 201 είναι μια άσκηση πανδημίας υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ασφάλειας Υγείας (Canterfor Health Security) του Johns Hopkins σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates.

Πρόκειται για μια εκδήλωση με συναρπαστικό ενδιαφέρον γιατί σ’ αυτή παρουσιάστηκε μια προσομοίωση μιας πανδημικής άσκησης για την αντιμετώπιση του κοροναϊού, 6 εβδομάδες πριν από την πρώτη εμφάνιση της ασθένειας στην πόλη Wuhan της Κίνας! Πρόκειται για μια απίστευτη «σύμπτωση», εάν πιστεύει κανείς στις συμπτώσεις.

Ένα άλλο, συναρπαστικά ενδιαφέρον, στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates συμμετείχε στη δημιουργία της «προσομοίωσης» μιας επιδημίας κοροναϊού, αλλά και συνέβαλε στη χρηματοδότηση της ομάδας που κατέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το θανατηφόρο coronavirus, η οποία ήδη εργάζεται για την παραγωγή ενός εμβολίου για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Άλλη μια απίστευτη «σύμπτωση»...

Σε αυτήν την έκθεση θα δείτε βίντεο από το εσωτερικό της εκδήλωσης και τα μέλη της Επιτροπής Έκτακτης Επιδημίας σε αυτή την προσομοίωση, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους μεγάλων τραπεζών, τον ΟΗΕ, το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates,την εταιρεία Johnson & Johnson, και αξιωματούχους από την Κίνα και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, για να αναφέρουμε μόνο μερικά.

Αυτή η «προσομοίωση» περιλαμβάνει και ειδησεογραφικά δελτία τα οποία κατασκευάστηκαν μόνο για αυτή την «άσκηση», κάτι που πρέπει να έχει κανείς υπόψη, δεδομένου ότι αυτά τα (προκατασκευασθέντα «δελτία») είναι παρόμοια με τις αναφορές που διαχέονται σήμερα σχετικά με την επιδημία του κοροναϊού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συνδέσεις:

● Event 201 [Center for Health Security, του Johns Hopkins]

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/index.html

● Center for health security (Videos)

https://www.youtube.com/user/biosecur…

● Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες υγείας της Αμερικής προέβλεψαν ότι ο κοροναϊός θα μπορούσε να σκοτώσει 65 εκατομμύρια ανθρώπους σε ένα χρόνο - σε προειδοποίησή τους τρεις μήνες ΠΡΙΝ το πρώτο κρούσμα στην Κίνα [Leading US health experts predicted coronavirus could kill 65 million people in a year – in chilling warning three months BEFORE the outbreak in China - Daily Mail, UK].

https://www.dailymail.co.uk/health/ar…

● Η πραγματική ομπρέλα Συνεργασίας: Το εργαστήριο WuhanUltraBiohazardLab μελετούσε «τα πιο επικίνδυνα παθογόνα του κόσμου». [The Real Umbrella Corp: Wuhan Ultra Biohazard Lab Was Studying “The World’s Most Dangerous Pathogens”, https://www.zerohedge.com/economics/r…

● «56 εκατομμύρια Κινέζοι περιχαρακωμένοι καθώς οι ιοί εξαπλώνονται στην Αυστραλία, τη Μαλαισία» [«56 Million Chinese On Lockdown As Virus Spreads To Australia, Malaysia», https://www.zerohedge.com/political/5…

● «Ξαφνικά η Κίνα αυξάνει κατά πάνω από 60% τον υπολογισμό των θανάτων, καθώς ο ιός μεταδίδεται στην Ευρώπη» [China Suddenly Increases Death Toll By Over 60% As Virus Jumps To Europe, https://www.zerohedge.com/geopolitica…

● Με τον γενετικό κώδικα του ιού Wuhan στο χέρι, οι επιστήμονες αρχίζουν να εργάζονται σε ένα εμβόλιο [With Wuhan virus genetic code in hand, scientists begin work on a vaccine -Πρακτορείο Reuters-https://www.reuters.com/article/us-ch…

● Η Κίνα δημιούργησε ένα εργαστήριο για τη μελέτη του SARS και του Ebola στο Wuhan - και οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες για τη βιοασφάλεια προειδοποίησαν το 2017 ότι ένας ιός θα μπορούσε να «ξεφύγει» από την εγκατάσταση που έχει καταστεί κλειδί για την καταπολέμηση της επιδημίας [China built a lab to study SARS and Ebola in Wuhan – and US biosafety experts warned in 2017 that a virus could "escape" the facility that’s become key in fighting the outbreak - Daily Mail, U.K.),

https://www.dailymail.co.uk/health/ar…

● Tο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και άλλοι ΠΡΟΕΒΛΕΨΑΝ 65 εκατομμύρια θανάτους από εξάπλωση Κοροναϊού, σε σχετική προσομοίωση που έγινε 2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ [ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ), https://www.infowars.com/bill-and-mel…

● Σε μια επόμενη φάση, με βάση τα όσα προβλέπονται στην «προσημειωτική άσκηση», οι ιστοσελίδες που αποτελούν μέρος των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, μπορεί σύντομα να αποκλειστούν σε ό,τι αφορά τις μη ελεγχόμενες αναφορές σ’ αυτή την αναδυόμενη παγκόσμια κρίση υγείας.