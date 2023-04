Ο Σολτς στηρίζει τη Σουηδία για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ - Ο Ζελένσκι συγχαίρει τη Φινλανδία

Ο Γερμανός καγκελάριος 'Ολαφ Σολτς διαβεβαίωσε σήμερα τη Σουηδία για τη "στήριξη" του Βερολίνου στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ, την οποία επί του παρόντος μπλοκάρουν η Τουρκία και η Ουγγαρία, ενώ παράλληλα συνεχάρη τη Φινλανδία για την ένταξή της στη Συμμαχία.

«Η Φινλανδία είναι από τώρα μέλος του ΝΑΤΟ - Αυτό είναι καλό νέο και κέρδος για τη διατλαντική ασφάλεια. Η ένταξη της Σουηδίας, η οποία δεν έγινε ακόμη, έχει όλη τη στήριξή μας», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης σε μήνυμά του στο Twitter.

Today, on the 74th anniversary of the foundation of NATO, Finland officially joined the alliance. Chancellor Scholz' welcoming message: "Finland is now a member of NATO - this is good news for Europe's security. Because with Finland,our defense alliance grows by a strong friend." pic.twitter.com/CicbWDqIRz