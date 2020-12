O Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα θέσει βέτο στο νομοσχέδιο με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Με ανάρτησή του στο twitter ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόνατλ Τραμπ ενημερώνει ότι προτίθεται να μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό το οποίο προβλέπει και κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την αγορά και χρήση των αντιαεροπορικών πυραύλων μακρού βεληνεκούς S-400.

Όπως αναφέρει θεωρεί ότι ο μεγάλος κερδισμένος από αυτό το νομοσχέδιο θα είναι η Κίνα.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!