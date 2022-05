Οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων έξι παιδιά, έχασαν η ζωή τους σε πυρκαγιά στη Μανίλα

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, όταν πυρκαγιά έπληξε μια φτωχή κοινότητα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα, το απόγευμα της Δευτέρας, και κατέστρεψε 80 σπίτια, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξεκίνησε στον δεύτερο όροφο ενός σπιτιού σε έναν πολυσύχναστο οικισμό μέσα στην τεράστια πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου των Φιλιππίνων.

WATCH: Fire erupted in a residential community inside UP Diliman, Quezon City.



The fire started around 5am and reached 2nd alarm. It was declared under control as of 6:37am, according to @TXTFIRE. https://t.co/sDo55hP4UB



📹 Loyd Bien Abrena pic.twitter.com/mQLSCJIZXV