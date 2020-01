Ορκίζονται εκδίκηση οι Ιρανοί

Θριαμβολογούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπειτα από την εκ των πραγμάτων εκτέλεση του υποστρατήγου Σουλεϊμανί από αμερικανικές ρουκέτες στη Βαγδάτη το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή της 3ης Ιανουαρίου.

Ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί δεν ήταν ένας τυχαίος Ιρανός ανώτατος αξιωματικός. Ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, στρατιωτικός και πολιτικός, των ενόπλων δυνάμεων της Περσίας εκτός του Ιράν. Δηλαδή των δυνάμεων εκείνων οι οποίες μάχονται εδώ και χρόνια είτε σε ιρακινό έδαφος μαζί με τις σιιτικές πολιτοφυλακές είτε στη Συρία εναντίον των τζιχαντιστών.

Ο Σουλεϊμανί ήλεγχε επίσης τις πολιτικές και στρατιωτικές συναλλαγές των Λιβανέζων Σιιτών (Χεζμπολάχ), των οποίων ο εξοπλισμός με σύγχρονα όπλα αλλά και εξελιγμένα οπλικά συστήματα προέρχεται από το Ιράν. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο Σουλεϊμανί και στο παζλ του εξοπλιστικού προγράμματος των Παλαιστινίων ανταρτών που δεν υπάγονται στην παλαιστινιακή αρχή.

Ο ίδιος ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί βρισκόταν εδώ και χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες τον θεωρούσαν βασικό υπεύθυνο για τη στρατηγική που ανέπτυξε το Ιράν συνολικά στην Εγγύς και Μέση Ανατολή την τελευταία πενταετία. Επίσης, ο Σουλεϊμανί για τους ίδιους ακριβώς λόγους ήταν στο επίκεντρο και των σαουδαραβικών μυστικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση του Πέρση στρατηγού από τα αμερικανικά drones καταδεικνύει πως οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας ήταν σε θέση όχι απλώς να γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τις κινήσεις των Ιρανών στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, αλλά να ξέρουν με κάθε λεπτομέρεια και ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται και πώς κινούνται οι Ιρανοί αυτοί αξιωματούχοι. Η αποστολή των drones με ρουκέτες κατά του αεροδρομίου της Βαγδάτης από τους Αμερικανούς δεν ήταν απλώς μία πράξη αντεκδίκησης μετά τις συνεχείς ένοπλες επιθέσεις των Σιιτικών πολιτοφυλακών και των ίδιων Ιρανών κατά αμερικανικών στόχων στο Ιράν, αλλά και ένα μήνυμα προς την Τεχεράνη. «Ξέρουμε πού είσαστε και όταν το επιθυμούμε σας χτυπάμε εκεί που είστε».

Φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης

Ορκίζονται εκδίκηση

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους όπως αναμενόταν δεδομένης μάλιστα και της δημοφιλίας του υποστρατήγου Σουλεϊμανί στο Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε σήμερα ότι η χώρα θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί. Το γεγονός ότι ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» είναι «η επιβράβευση για τον ακούραστο αγώνα του όλα αυτά τα χρόνια (...) Αν το θέλει ο Θεός, το έργο και ο δρόμος του δεν θα σταματήσουν εδώ, και τους εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα του και με αυτό των άλλων μαρτύρων τους περιμένει αδυσώπητη εκδίκηση», ανέφερε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο Twitter στη γλώσσα φαρσί.

«Όλοι οι εχθροί ας γνωρίζουν ότι ο ιερός πόλεμος της αντίστασης θα συνεχιστεί με διπλάσια ένταση, και τους μαχητές στον ιερό πόλεμο τους περιμένει η οριστική νίκη», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ρουχανί διεμήνυσε πως το Ιράν και τα «ελεύθερα έθνη της περιοχής» θα πάρουν εκδίκηση από τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγάλο έθνος του Ιράν και άλλα ελεύθερα έθνη της περιοχής θα πάρουν την εκδίκησή τους από την εγκληματική Αμερική για αυτήν τη φρικτή δολοφονία» ανέφερε ο Ρουχανί σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησής του.

Το γεγονός πως ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» θα αυξήσει την «αποφασιστικότητα» του Ιράν να «αντισταθεί στον επεκτατισμό της Αμερικής και να υπερασπιστεί τις ισλαμικές αξίες μας», προστίθεται στο κείμενο.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ αναφερόμενος στην επίθεση κατά του Σουλεϊμανί έκανε λόγο στο Twitter για «εξαιρετικά επικίνδυνη και άφρονα κλιμάκωση».

«Οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες» της ενέργειας αυτής που βάζει σε «περιπέτειες» την περιοχή, προειδοποίησε ακόμη ο Ζαρίφ, που χαρακτήρισε τον θανόντα υποστράτηγο «την πιο αποτελεσματική δύναμη που πολεμούσε» εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), της αλ Κάιντα και της οργάνωσης αλ Νούσρα -του πρώην βραχίονα της αλ Κάιντα στη Συρία- τα τελευταία χρόνια.

Ο Πομπέο δημοσίευσε βίντεο με Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ανήρτησε σήμερα στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο το οποίο κατ’ αυτόν εικονίζει Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο», εορτάζοντας τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

«Ιρακινοί - Ιρακινοί - χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία· ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια» σχολίασε ο Πομπέο κάτω από ένα απόσπασμα βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, το οποίο εικονίζει ένα πλήθος που κάνει πορεία κατά μήκος δρόμου ανεμίζοντας σημαίες του Ιράκ και πανό.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4