Όστιν: Οι ΗΠΑ εκτιμούν τη διμερή αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα

Στη συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Τwitter ο Αμερικανός ομόλογός του Λόιντ Όστιν.

Όπως έγραψε ο Λ. Όστιν, «συναντήθηκα με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και συζητήσαμε τις προσπάθειες για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία».

I met today w/ Greek 🇬🇷 MoD Panagiotopoulos to discuss efforts to support Ukraine. I told the Minister that the U.S. appreciates our bilateral defense cooperation, including U.S. use of bases in Greece. We also discussed efforts to maintain stability in the Aegean. #WeAreNATO pic.twitter.com/NRJixXB9x7