Ουκρανία: Αξιωματούχος δήλωσε πως βομβαρδίστηκε βάση της Wagner στο Λουγκάνσκ

Αξιωματούχος δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν ξενοδοχείο που χρησιμοποιούσε ως βάση η ιδιωτική στρατιωτικής εταιρείας Wagner, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά μέλη της.

Ο Σερχίι Χαϊντάι, ο Ουκρανός περιφερειάρχης του Λουγκάνσκ —μεγάλο μέρος του οποίου ελέγχεται από τους φιλορώσους και τον ρωσικό στρατό—, αναφέρθηκε στο πλήγμα σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

Κατά τον κ. Χαϊντάι, το πλήγμα σε ξενοδοχείο στην πόλη Καντιίβκα έγινε το Σάββατο.

Φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στην πλατφόρμα Telegram, εικονίζουν το κτήριο να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια.

