Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον πρώτο βαθμό της Team Europe στο Laver Cup Berlin 2024 με την επιβλητική νίκη με 6-1, 6-4 επί του Θανάση Κοκκινάκη σήμερα (20/9) στην Uber Arena του Βερολίνου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 12) χρειάστηκε μία ώρα και 21 λεπτά για να εκδικηθεί τον αντίπαλό του για την πρόσφατη ήττα του στο US Open στο Νο. 78 και κέρδισε τον έβδομο βαθμό στην καριέρα του στο Laver Cup, ισοφαρίζοντας σε 1-1 την Team World.

«Ήμουν πολύ σταθερός θα έλεγα», είπε ο Τσιτσιπάς.

«Ήταν σημαντικό για εμάς, την Team Europe, να πάρουμε έναν βαθμό, δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά σήμερα το πρωί, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβαλα με έναν βαθμό», πρόσθεσε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είπε στο κοινό ότι έχει επισκεφθεί το Βερολίνο μία φορά. πριν, για να παρακολουθήσετε μια συναυλία των Coldplay.

«Προσπαθούσα να λυτρώσω τον εαυτό μου και να βγω στο γήπεδο και όχι μόνο για μένα αλλά για ολόκληρη την ομάδα μου.»

Ο Μπιον Μποργκ είπε: «Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, χρειαζόμασταν αυτόν τα βαθμό. Ο Στέφανος έπαιξε πολύ καλό τένις. Είμαι χαρούμενος που κέρδισε».

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του Laver Cup, το σκορ είναι ισόπαλο 1-1 μετά την νίκη της Team World , νωρίτερα, με τον Φραντσέσκο Σερούντολο επικρατεί με 6-4, 6-4 επί του Κάσπερ Ρουουντ.

