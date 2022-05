Ουκρανία: Παρέλαση στην πολιορκημένη Μαριούπολη ετοιμάζει στις 9 Μαΐου η Μόσχα

Στρατιωτική παρέλαση προετοιμάζει η Ρωσία στην κατεστραμμένη και πολιορκημένη Μαριούπολη για την 9η Μαΐου, ημέρα εορτασμού της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες Πληροφοριών. Στις 9 Μαΐου έχει καθιερωθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Σύμφωνα με την GUR, ο υποδιευθυντής της ρωσικής προεδρικής διοίκησης Σεργκέι Κιριένκο έφθασε στη Μαριούπολη για να ετοιμάσει την παρέλαση αυτή.

«Η βασική αποστολή του αξιωματούχου του κ. Πούτιν είναι η προετοιμασία των τελετών της 9ης Μαΐου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της GUR στο Telegram.

Η Μαριούπολη «θα γίνει κέντρο εορτασμών», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες καθαρίζονται επειγόντως, τα συντρίμμια και τα πτώματα απομακρύνονται μαζί με τα βλήματα, που δεν έχουν εκραγεί».

Οι Ρώσοι τηλεθεατές θα δουν τα ρεπορτάζ για «την χαρά» των κατοίκων της Μαριούπολης, που βλέπουν να φθάσουν οι Ρώσοι στην πόλη τους, αναφέρει η GUR.

Σύμφωνα με την GUR, «μεγάλης κλίμακας εκστρατεία προπαγάνδας βρίσκεται σε εξέλιξη» προς τον πληθυσμό της πόλης, που σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πλέον ανέρχεται σε 100.000 έως 120.000 ανθρώπους από μισό εκατομμύριο πριν από τον πόλεμο.

Η Μαριούπολη βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, με την εξαίρεση του συγκροτήματος της μεταλλουργικής Azovstal, όπου παραμένουν οχυρωμένοι οι τελευταίοι ουκρανοί μαχητές υπερασπιστές της Μαριούπολης και πολίτες. Το συγκρότημα δεν έχει πλήρως καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο δήλωσε πριν από λίγη ώρα στην ουκρανική τηλεόραση, ότι σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται στο Azovstal, όπου παραμένουν οι τελευταίοι υπερασπιστές και λίγοι πολίτες, ενώ η επαφή με τους ουκρανούς μαχητές στην τελευταία ελεύθερη ζώνη της πόλης έχει χαθεί.

Περισσότερα από 30 παιδιά περιλαμβάνονται στους αμάχους που περιμένουν να απομακρυνθούν από το Azovstal.

