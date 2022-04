Ουκρανία: Πυραυλικό χτύπημα δέχτηκαν υποδομές στην Οδησσό

Πύραυλος έπληξε τις υποδομές στην πόλη-λιμάνι της Ουκρανίας, την Οδησσό, ανέφεραν σε διαδικτυακή ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

"Η Οδησσός δέχτηκε πυραυλικό χτύπημα. Επλήγησαν υποδομές", αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ κυκλοφορούν και βίντεο πολιτών στο twitter, που δείχνουν τα αποτελέσματα του πυραύλου.

Russian Kalibr cruise missile spotted over Odessa today, most likely launched from the Black Sea. pic.twitter.com/7kAOJeDTxv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 23, 2022